France : le ralentissement du secteur privé est plus important qu'attendu

(AOF) - L’activité dans le secteur privé a ralenti plus que prévu en France en juillet, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,6 contre un consensus Reuters de 51,8 et 52,5 en juin. Il est au plus bas depuis 16 mois et se rapproche des 50. Sous ce niveau, le secteur privé se contracterait. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 51,4 à 49,6 entre juin et juillet. Il était attendu à 50,8. Il passe sous 50 et signale donc une contraction du secteur.

Le PMI pour les services est passé de 53,9 à 52,1 entre juin et juillet. Il était attendu à 52,7.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête PMI Flash pour la France : " L'estimation flash des données PMI de juillet a souligné le risque croissant d'une récession de l'économie française, de nombreux indicateurs clés de l'enquête s'étant en effet repliés au cours du mois ".

Avant d'ajouter : " Tandis que le secteur manufacturier se trouve déjà fermement ancré en zone de contraction – la production ayant enregistré en juillet son plus fort recul depuis le début de la pandémie de Covid-19 au premier semestre 2020 –, la tendance s'oriente désormais clairement à la baisse dans le secteur des services, le ralentissement de la croissance s'étant poursuivi en juillet ".