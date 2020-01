France-Le procès de Bernard Preynat reporté à mardi

LYON, 13 janvier (Reuters) - Le tribunal correctionnel de Lyon a reporté à mardi, en raison de la grève des avocats, l'ouverture du procès de l'ex-prêtre Bernard Preynat, poursuivi pour "agressions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans". Le procès devait s'ouvrir ce lundi à 09h30. Le Conseil national des barreaux a appelé les avocats à reconduire la grève contre la réforme des retraites à la suite d'une première semaine d'actions qui ont perturbé le fonctionnement des juridictions. "C'est une grève dure et exceptionnelle mais il faut considérer l'intérêt supérieur car avec ce projet de réforme, c'est l'accès au droit des plus modestes qui est mis en péril", a déclaré à la barre le bâtonnier de Lyon, Serge Deygas, en demandant un report. Bernard Preynat, 74 ans, ancien prêtre du diocèse de Lyon, a exprimé le souhait que son procès se déroule "le plus vite possible". "Cela fait cinq ans que la procédure a commencé. J'ai entendu, lorsque j'ai été confronté à quelques victimes lors de l'enquête, la souffrance de ces personnes dont je suis coupable. Je comprends qu'elles désirent que le procès se déroule le plus vite possible", a-t-il dit à la barre. (Catherine Lagrange, édité par Sophie Louet)