France-Le preneur d'otages du Havre a des problèmes psychiatriques-police

PARIS, 6 août (Reuters) - L'individu qui a pris en otage jusqu'à six personnes jeudi soir dans une banque du Havre, en Seine-Maritime, est un homme de 34 ans qui présente des problèmes psychiatriques lourds, a déclaré un porte-parole de la police. L'homme a libéré trois otages sur les six qu'il retenait initialement, a-t-on appris auprès d'un responsable d'un syndicat de police. Le Raid a été déployé sur place et une négociation s'est engagée avec le preneur d'otages, qui est muni d'une arme de poing. L'individu a exprimé son soutien à la cause palestinienne et souhaite que soient dénoncées les conditions de vie dans les territoires palestiniens, a dit une source policière haut placée. Il est suivi par le Service central du renseignement territorial de la police nationale pour soupçon de radicalisation mais il est surtout considéré comme déséquilibré, a ajouté cette source. (Caroline Pailliez, Nicolas Delame et Service France, édité par Jean-Stéphane Brosse)

