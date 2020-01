GUERANDE, Loire-Atlantique, 14 janvier (Reuters) - Le "premier drone autonome en énergie et en décision" au monde a signé ses premiers contrats et vise à présent à se développer en Europe. Le SolarXOne - qui se recharge en vol grâce à l'énergie solaire - va notamment assurer la surveillance de lignes électriques pour le compte d'Enedis, le gestionnaire du réseau électrique français. Ce drone de 4,60 mètres d'envergure et de moins de 25 kg va aussi proposer « des traitements écologiques dans le cadre d'une agriculture raisonnée », selon XSun, start-up qui emploie treize personnes à Guérande (Loire-Atlantique), près de Saint-Nazaire. "Ce qui est vraiment exceptionnel par rapport à d'autres drones solaires, c'est son autonomie de douze heures », souligne mardi Benjamin David, 42 ans, fondateur de cette société créée en 2016. « Nous avons toujours dans l'idée de traverser la nuit ou de voler plusieurs jours d'affilée : cela nous ouvrira de nouveaux marchés dans la sécurité maritime ou la surveillance des pipelines. » Xsun a reçu le soutien de groupes industriels comme Airbus, Total et Dassault Systèmes. "On se rapproche un peu du monde des satellites, qui permettent une surveillance permanente", observe Benjamin David. « Le SolarXOne permet en tout état de cause de voler deux fois plus longtemps qu'un avion ou un hélicoptère, à des coûts très inférieurs. » Reconnu comme « programme à très fort potentiel » par la Commission européenne, le programme SolarXOne va en outre bénéficier de 5 millions d'euros d'aides publiques, qui vont lui permettre de fabriquer des modèles de série à Guérande à partir de la fin 2021. (Guillaume Frouin, édité par Sophie Louet)