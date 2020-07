Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le port du masque pourra être rendu obligatoire dans les lieux publics ouverts-Véran Reuters • 31/07/2020 à 11:13









(actualisé avec mesures prises dans le Nord) PARIS, 31 juillet (Reuters) - Les préfets pourront désormais décider par arrêté d'étendre l'obligation de port du masque aux lieux publics ouverts afin de limiter la circulation du coronavirus, a annoncé vendredi sur Twitter le ministre de la Santé, Olivier Véran. Cette décision pourra être prise localement, en fonction de l'évolution de l'épidémie dans chaque territoire, a-t-il ajouté. Le port du masque dans les lieux publics clos est déjà obligatoire depuis le 19 juillet alors que la France connaît, au coeur de l'été, une résurgence des cas de contamination au coronavirus. Depuis le 22 juillet, le nombre quotidien de nouveaux cas s'élève en moyenne autour d'un millier contre 560 sur les 21 premiers jours du mois. La direction générale de la santé a évoqué jeudi une circulation "soutenue" du virus, qui a infecté selon le dernier bilan 186.573 personnes en France et provoqué plus de 30.000 décès. Dans le département du Nord, où la circulation du virus est là aussi très élevée, la préfecture a annoncé vendredi que le port du masque deviendrait obligatoire à partir de lundi dans certaines zones de la métropole de Lille, en particulier les zones piétonnes et les espaces verts. (Blandine Hénault et Nicolas Delame)

