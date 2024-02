France : le PMI pour l'industrie manufacturière se redresse légèrement

(AOF) - L’indice des acheteurs PMI HCOB pour l’industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s’est redressé de 42,1 en décembre à 43,1 en janvier. Il était attendu à 43,2. S’il affiche ainsi son plus haut niveau depuis quatre mois, il continue toutefois de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier français. La conjoncture est demeurée extrêmement difficile pour le secteur manufacturier français en début d'année, comme l'indiquent les données de janvier qui signalent de nouveaux reculs marqués de la production, des nouvelles commandes et de l'emploi.

La faiblesse de la demande se traduisant en outre par des mesures de réduction des coûts dans les entreprises, l'activité achats et le volume des stocks ont également diminué au cours du mois.

Parallèlement, les délais de livraison des fournisseurs ont enregistré leur plus forte hausse depuis presque douze mois, tendance reflétant les perturbations sur la voie maritime de la mer Rouge, tandis que les prix des achats ont continué de diminuer.

Enfin, si les perspectives d'activité des entreprises pour les douze prochains mois se sont de nouveau orientées à la baisse, la confiance s'est toutefois redressée par rapport à décembre et a atteint son plus haut niveau depuis six mois.