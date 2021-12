Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : le PMI manufacturier se redresse en novembre information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - S'inscrivant à 55,9 en novembre, contre 53,6 en octobre, l'indice PMI d'IHS Markit pour l'industrie manufacturière française s'est redressé pour la première fois depuis le mois de mai, mettant ainsi fin à cinq mois consécutifs de ralentissement de la croissance. Ce redressement de l'indice global a notamment résulté d'une stabilisation des niveaux de production en novembre après un fort repli en octobre. Certaines entreprises interrogées ont indiqué avoir bénéficié d'un rebond de la demande ce mois-ci. 'Malgré ce changement de direction positif, les données PMI continuent d'indiquer d'importantes perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, celles-ci pesant sur les marges bénéficiaires des fabricants', pointe cependant IHS Markit.

