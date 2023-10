France: le PMI manufacturier s'enfonce sous les 50 information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 09:57

(CercleFinance.com) - L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 46 en août à 44,2 en septembre, descendant ainsi davantage sous la barre du 50 du sans changement et affichant son plus faible niveau depuis mai 2020.



Le fort recul de la demande s'est poursuivi en septembre, les nouvelles commandes ayant enregistré leur plus forte contraction depuis octobre 2022, tendance liée à une plus grande frilosité des clients tant sur les marchés français qu'à l'étranger.



La baisse des nouvelles commandes s'est accompagnée du plus fort recul des arriérés de production depuis juin dernier, et les volumes de production des fabricants ont reculé, leur taux de contraction ayant affiché son deuxième plus haut niveau depuis mai 2020.