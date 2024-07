Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: le PMI manufacturier s'enfonce en juin information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 46,4 en mai à 45,4 en juin, mettant en évidence une accélération de la contraction du secteur par rapport au mois précédent.



L'activité a été tirée à la baisse par une nouvelle diminution du volume global des nouvelles commandes en juin, tendance que les répondants à l'enquête attribuent généralement à un environnement défavorable à la demande.



'On s'inquiétera notamment de la réaccélération de l'inflation dans le secteur', souligne en outre Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank, pointant une hausse particulièrement marquée des prix des achats dans les biens intermédiaires.





