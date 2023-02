France : le PMI manufacturier repasse au-dessus de 50 en janvier

(AOF) - L’indice des directeurs d’achat est ressorti à 50,5 pour le mois de janvier en France contre un consensus de 50,8 après 49,2 en décembre, a indiqué S&P Global. Un PMI sous 50 signale une contraction du secteur.

Joe Hayes, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête PMI : " Les signes d'amélioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier français se sont confirmés en janvier, l'enquête mettant en évidence un ralentissement des baisses de la production et des nouvelles commandes au cours du mois. Les rythmes de contraction ont été peu soutenus, et nettement plus faibles que ceux observés tout au long du deuxième semestre 2022 ".