France : le PMI manufacturier quasiment stable

Cette tendance reflète notamment les très fortes chutes de l'activité dans les secteurs des biens intermédiaires et des biens d'équipement. Selon les entreprises interrogées, la baisse de la production manufacturière française a résulté de la faiblesse de la demande.

La contraction de la production s'est renforcée en milieu de quatrième trimestre et a affiché son rythme le plus soutenu depuis mai 2020.

(AOF) - L’indice des directeurs d’achat pour l’industrie manufacturière française, produit par S&P Global, est resté très proche en novembre du creux de 41 mois enregistré en octobre. Il ne s’est en effet que très légèrement redressé de 42,8 à 42,9 entre octobre et novembre, continuant de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier français.

