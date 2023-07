Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: le PMI des services entre en zone de contraction information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 09:59









(CercleFinance.com) - L'indice PMI® HCOB de l'activité commerciale - qui compare le volume d'activité du mois en cours à celui du mois précédent - ressort à 48,0 en juin contre 52,5 en mai.



Après quatre mois de croissance continue, l'indice est passé sous le seuil des 50 points, seuil qui trace une frontière entre zone de progression de l'activité (au-delà de 50) et zone de contraction (inférieure à 50).



Bien que la baisse de l'activité observée en juin n'ait été que modérée, le taux de contraction a atteint son plus haut niveau depuis février 2021.



Le recul de l'activité a reflété une accélération de la baisse des nouvelles affaires par rapport à mai, tendance que les entreprises interrogées ont attribuée à une réticence croissante des clients à engager de nouvelles dépenses dans un contexte de forte inflation et de hausse des coûts d'emprunt.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.