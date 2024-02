France : le PMI Composite supérieur aux attentes en février

(AOF) - S’étant redressé de 44,6 en janvier à 47,7, l’indice PMI Flash composite HCOB de l’activité globale en France a atteint un plus haut de neuf mois en février. Il était attendu à 45. S’il continue d’afficher un niveau nettement inférieur à la barre du 50,0 du sans changement (qui sépare la croissance de la contraction) et signale ainsi un nouveau repli de l’activité globale, il met toutefois en évidence un net ralentissement de la contraction. L’activité globale a ainsi enregistré son plus faible recul de la période de repli en cours, amorcée en mai 2023

Selon les entreprises interrogées, la baisse de l'activité globale s'explique par la faiblesse de l'activité chez les clients et par un recul des nouvelles commandes.

Certains répondants ont cependant fait état d'une amélioration de la demande, particulièrement dans le secteur manufacturier où les niveaux de production ont été soutenus par des opérations de restockage dans les entreprises clientes.

Ainsi, selon les données de l'enquête, les taux de contraction de l'activité se sont fortement repliés par rapport à janvier dans les deux secteurs étudiés (manufacturier et services).