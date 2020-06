Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le plan de relance post-coronavirus annoncé dans quelques semaines Reuters • 04/06/2020 à 13:53









PARIS, 4 juin (Reuters) - Le plan de relance que prépare le gouvernement pour soutenir une économie française malmenée par les répercussions de l'épidémie liée au nouveau coronavirus sera présenté dans quelques semaines et applicable à la rentrée, a annoncé jeudi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Ce plan de relance global "devrait être annoncé dans quelques semaines et être effectif au début du mois de septembre", a déclaré Bruno Le Maire, qui s'exprimait à Bercy lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de l'Economie allemand Peter Altmaier sur un projet franco-allemand d'infrastructure européenne de données. Alors que l'économie française devrait se contracter de 11% cette année , le gouvernement français a déjà présenté des plans de soutien pour les secteurs de l'automobile et du tourisme et s'apprête à présenter un plan pour l'aéronautique, avant des annonces pour les start-up et le bâtiment, qui seront complétées par ce plan de relance global. (Leigh Thomas, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

