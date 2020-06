Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le personnel soignant manifeste, tensions à Paris Reuters • 16/06/2020 à 16:10









PARIS, 16 juin (Reuters) - Le personnel soignant, fortement mobilisé depuis le début de la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus, a manifesté mardi dans plusieurs villes de France et des accrochages avec les forces de l'ordre ont éclaté en marge du cortège parisien. Une voiture a notamment été retournée et utilisée comme protection, a indiqué la préfecture de police sur Twitter. La police a fait usage de gaz lacrymogène sur l'Esplanade des Invalides et des poubelles ont été incendiées par endroits. (Rédaction de Paris, Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

