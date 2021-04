France: le nombre de demandeurs d'emploi est resté stable au premier trimestre

(AOF) - Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en France métropolitaine a baissé de 0,3% (-12 200) au cours du premier trimestre 2021 et augmenté de 6,8% sur un an. Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) a augmenté de 0,4% par rapport au trimestre précédent et celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) a crû de 1,0%. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, B, C reste stable sur le trimestre (+ 4 700) et croît de 4,9% sur un an.

En moyenne au premier trimestre 2021, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en France métropolitaine et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 716 900. Parmi elles, 3 560 600 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 156 300 exercent une activité réduite (catégories B, C).