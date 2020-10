Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le ministre de la Justice favorable à l'encadrement militaire de certains mineurs Reuters • 08/10/2020 à 09:21









PARIS, 8 octobre (Reuters) - Le ministre français de la Justice s'est dit jeudi favorable à l'encadrement militaire de "certains mineurs ou jeunes majeurs délinquants". "J'ai vu il y a deux jours la ministre des Armées, Florence Parly. Je souhaite qu'effectivement, il y ait un partenariat justice-armée pour certains mineurs, pour certains jeunes majeurs, parce que je ne peux pas me résoudre à ce que des jeunes français sifflent la Marseillaise, crachent sur notre drapeau", a déclaré Eric Dupont-Moretti, sur l'antenne de BFMTV. "Mais je dis également que, quand on regarde un gamin, issue de l'immigration en particulier, comme un français, il devient français (...) Aujourd'hui, les militaires forment des jeunes, souvent déshérités. La formation dure un an. Ils sont payés. A l'issue de la formation, on offre le permis de conduire aux gamins (...) et je souhaiterais que le ministère de la Justice puisse intervenir dans ce processus", a-t-il poursuivi. "Les choses ne sont pas encore faites parce que, techniquement, c'est un peu compliqué, mais je travaille avec Florence Parly sur ces questions", a ajouté le ministre. (Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.