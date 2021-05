France : le ministère de l'Economie lance une mission sur la gouvernance responsable des entreprises

(AOF) - Le ministère de l'Economie a confié à Bris Rocher, président-directeur général du groupe Rocher, une mission sur la gouvernance responsable des entreprises. Son rapport visera à évaluer l'impact des outils en faveur d'un capitalisme plus responsable et identifier des voies d'approfondissement, dans la continuité des avancées de la loi Pacte. Il analysera par ailleurs les premières expériences des entreprises pionnières dans l'adoption de leur mission, pour inspirer d'autres entreprises.

Bris Rocher aura également comme mission d'établir un comparatif à l'échelle européenne, en fonction des différentes législations et certifications en cours et de ormuler des propositions pour tirer le meilleur parti des avancées de la loi Pacte en faveur d'une gouvernance plus responsable des entreprises, pour renforcer la diffusion de ces principes et de ces outils.

Le rapport sera remis fin octobre 2021.