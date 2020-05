Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le Medef pour une prolongation du chômage partiel jusqu'à l'été Reuters • 14/05/2020 à 09:08









PARIS, 14 mai (Reuters) - Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a plaidé jeudi pour une prolongation jusqu'à l'été du dispositif de chômage partiel mis en place par le gouvernement pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Ce mécanisme adopté pour éviter des licenciements et une explosion du taux de chômage sur fond de crise sanitaire, et dont bénéficient plus de 12 millions de salariés du privé, est en vigueur jusqu'au 31 mai et doit ensuite évoluer graduellement, avec probablement une baisse du taux de prise en charge par l'Etat. "Malheureusement, on n'est pas d'accord avec le gouvernement (...) L'arrêt ou du moins le déremboursement partiel du chômage partiel au 1er juin, ça vient trop tôt", a déclaré Geoffroy Roux de Bézieux sur BFM Business. "On vient de redémarrer. (...) Couper le dispositif ou en tout cas le réduire au 1er juin, c'est une erreur. Il faut le garder au moins jusqu'à l'été, et nous laisser préparer la transition et la reprise progressivement", a ajouté le président de l'organisation patronale. A l'heure actuelle, le dispositif de chômage partiel prévoit que l'employeur verse à ses salariés une indemnité correspondant à 70% de leur rémunération brute, voire 100% pour les salariés au smic ou moins. L'Etat et l'Unedic remboursent ensuite intégralement les entreprises pour les salaires allant jusqu'à 6.927 euros bruts mensuels, c'est-à-dire 4,5 fois le smic. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.