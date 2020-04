Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le Maire souhaite une réouverture de tous les commerces le 11 mai, hors restauration Reuters • 23/04/2020 à 08:54









PARIS, 23 avril (Reuters) - Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a souhaité jeudi que l'ensemble des commerces, à l'exception des restaurants et des bars, puissent rouvrir le 11 mai en France, date fixée pour la fin du confinement obligatoire, tout en n'excluant pas des disparités régionales. "Nous souhaitons que tous les commerces puissent rouvrir le 11 mai de la même manière, pour un principe d'équité. La seule différence qu'il pourrait y avoir, mais ça n'a pas encore été tranché (...) c'est est-ce qu'on le fait au niveau national, est-ce qu'il faut tenir compte des disparités régionales, ça c'est une évaluation sanitaire qui devra être faite", a déclaré Bruno Le Maire sur franceinfo. "Je laisse simplement de côté la restauration, les bars et les cafés", qui feront l'objet d'un "traitement spécifique", a-t-il ajouté en défendant pour les autres commerces "un principe d'équité, c'est-à-dire que tout le monde doit être traité de la même manière". (Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

