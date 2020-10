Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le Maire souhaite renforcer le contrôle financier d'associations islamistes Reuters • 18/10/2020 à 12:28









PARIS, 18 octobre (Reuters) - Bruno Le Maire a déclaré dimanche qu'il proposerait un renforcement du contrôle des flux financiers de certaines associations islamistes, après la mort vendredi d'un professeur d'histoire décapité après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. "Je ferai des propositions pour renforcer les contrôles sur les flux financiers", a dit le ministre français de l'Economie sur France 3. "Il y a un problème de financement d'un certain nombre d'associations islamistes sur lesquelles je pense que nous pouvons et devons mieux faire." (Sybille de La Hamaide)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.