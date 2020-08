Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le Maire réaffirme qu'il n'y aura pas de hausses d'impôts Reuters • 24/08/2020 à 08:03









PARIS, 24 août (Reuters) - Bruno Le Maire a une nouvelle fois affirmé lundi que le gouvernement ne prévoyait aucune hausse d'impôt et a appelé les Français à utiliser l'épargne accumulée ces derniers mois pour contribuer à la relance de l'économie française. "Il y a un principe absolu: nous n'augmenterons aucun impôt, nous garantirons les baisses d'impôts qui ont été promises aux Français", qu'il s'agisse de la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation ou de la baisse des impôts de production de 10 milliards d'euros pour les entreprises. Bruno Le Maire souhaite que les Français, forts de cet engagement renouvelé de la part du gouvernement, dépensent les "100 milliards d'euros d'épargne qui ont été mis de côté" pendant la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. "Ce que je souhaite, c'est que les Français puissent dépenser cet argent pour relancer l'économie et que les entreprises puissent participer à la relance de cette économie", a-t-il dit. (Sudip Kar-Gupta et Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

