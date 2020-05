Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le gouvernement retire sa page "anti-infox", qui a suscité un tollé Reuters • 05/05/2020 à 18:18









PARIS, 5 mai (Reuters) - Le ministre français de la Culture, Franck Riester, a annoncé mardi le retrait du site internet du gouvernement de la page recensant des articles de presse sélectionnés pour lutter contre la désinformation dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, dont la publication a provoqué un tollé. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer cette sélection gouvernementale, notamment dénoncée dans une tribune publiée dimanche par une trentaine de sociétés de journalistes et de rédacteurs intitulée "L'Etat n'est pas l'arbitre de l'information". "Le service qui était proposé par le porte-parolat, qui visait simplement à apporter un service supplémentaire pour regrouper sous une même page les ressources de lutte contre la désinformation concernant la crise sanitaire, ne représentait évidemment pas un objectif de tri d'articles ou d'informations", a expliqué Franck Riester à l'Assemblée nationale. "Pour autant je peux comprendre les inquiétudes suscitées par ce service dans les rédactions parce qu'il ne s'agit absolument pas pour l'Etat de labelliser les médias ou d'orienter le choix des Français vers tel ou tel média", a-t-il poursuivi. "Je peux vous annoncer que le gouvernement a pris la décision de retirer cette page du site du gouvernement", a poursuivi le ministre de la Culture, saluant le "travail remarquable" des journalistes durant la crise pour "lutter efficacement contre la désinformation." (Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.