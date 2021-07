France : le gouvernement relève sa prévision de croissance à 6% pour 2021

(AOF) - Le gouvernement a relevé sa prévision de croissance de 5 % à 6 % pour l'économie française en 2021. C'est ce qu'a déclaré Bruno Le Maire ce matin, sur les ondes de Franceinfo. Le ministre de l'Economie a indiqué que la reprise économique était « plus forte que prévu », en raison notamment du dynamisme de la consommation. Bruno le Maire a ajouté que le seul obstacle susceptible d'empêcher une croissance de 6 % était une résurgence de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences sur l'économie.

