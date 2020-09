Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le gouvernement prévoit une récession de 10% en 2020 - Le Maire Reuters • 17/09/2020 à 09:02









(Actualisé avec citations) PARIS, 17 septembre (Reuters) - Le gouvernement français prévoit désormais une récession économique de 10% en 2020, alors qu'il tablait jusqu'ici sur 11%, et table sur une croissance de 8% en 2021, a confirmé jeudi le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. "Je prévois une récession à -10% au lieu de -11. C'est une estimation qui reste prudente, parce que l'économie a bien redémarré aux mois de juin, juillet et août. Je pense que nous sommes clairement dans la bonne direction", a déclaré Bruno Le Maire, sur le plateau de CNews, confirmant une information obtenue la veille de source proche de Bercy. Interrogé sur la prévision de croissance pour 2021, le ministre a répondu : "On estime le rebond à +8%, ce qui est un rebond très important, très fort, d'autant plus fort que nous partons d'une situation qui est plus favorable en 2020". "Nous avons (...) un pays qui a des qualités et des atouts considérables. Selon moi, la France, c'est le pays qui a le plus d'atouts, le plus de qualités économiques, de savoir faire, d'innovations et d'intelligence économique en Europe et nous allons le montrer", a-t-il ajouté. (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

