France-Le gouvernement porte à €7,5 mds l'enveloppe pour les personnels hospitaliers

PARIS, 7 juillet (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi une enveloppe de 7,5 milliards d'euros pour la revalorisation des salaires des personnels hospitaliers dans le cadre des négociations sur le "Ségur de la santé" lancé fin mai. "En amont de la conclusion du Ségur de la Santé, j'ai ouvert la réunion de négociation avec les personnels paramédicaux. J'ai annoncé une enveloppe de 7,5 milliards d'euros, et insisté pour que les questions d'emploi soient également intégrées à la négociation", a-t-il déclaré sur Twitter. Le gouvernement avait promis jusqu'ici 7 milliards d'euros, dont 6,4 milliards pour les professionnels non-médecins des hôpitaux et 600 millions pour les médecins, internes et édudiants en médecine. Le gouvernement prévoyait initialement de conclure le "Ségur de la santé", vaste concertation visant à définir les contours d'un nouveau plan hôpital, le 3 juillet mais le calendrier a été repoussé en raison du remaniement gouvernemental. (Blandine Hénault)

