France-Le gouvernement choisit l'adoption sans vote de la réforme des retraites

PARIS, 29 février (Reuters) - Edouard Philippe a annoncé samedi son choix de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour valider sans vote le projet de loi ordinaire sur la réforme des retraites, contestée dans la rue depuis trois mois. "Après en avoir obtenu l'autorisation du conseil des ministres le 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Non pour mettre fin aux débats mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat", a déclaré le Premier ministre à l'Assemblée nationale où le projet de loi ordinaire est en débat depuis le 17 février. C'est la première fois que la majorité issue de l'élection d'Emmanuel Macron utilise cette procédure, considérée comme une forme de brutalité par l'opposition de droite comme de gauche. (Elizabeth Pineau et Jean-Michel Bélot)

