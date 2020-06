Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le gouvernement bonifie les aides à l'embauche des apprentis Reuters • 04/06/2020 à 19:11









PARIS, 4 juin (Reuters) - Le gouvernement a annoncé jeudi vouloir bonifier les aides à l'embauche d'apprentis pour rendre ces contrats plus attractifs dans un contexte économique fortement fragilisé par l'épidémie de coronavirus, précisant vouloir consacrer cette année plus d'un milliard d'euros à cette mesure. Les aides à l'embauche passeront de 4.125 euros pour les apprentis de moins de 18 ans à 5.000 euros et, pour les plus de 18 ans, de 5.125 à 8.000 euros, a annoncé la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, à l'issue d'une rencontre avec les partenaires sociaux à l'Elysée. "Le coût d'un apprenti sera donc quasi nul la première année pour toutes les embauches entre le 1er juillet et le 28 février de l'année prochaine", a dit la ministre qui précise que ces aides s'appliqueront quel que soit le diplôme suivi. Aucune condition ne s'applique, sauf pour les entreprises de plus de 250 salariés qui devront atteindre un quota de 5% d'alternants dans leurs effectifs en 2021, ou bien devront rembourser les sommes perçues, précise-t-on dans son entourage. Ces mesures représentent un coût pour l'Etat supérieur à milliard d'euros, explique-t-on au cabinet de la ministre. Réforme phare du gouvernement qui souhaitait lui rendre ses lettres de noblesse, l'apprentissage a séduit 485.800 jeunes en 2019, soit une hausse de 16% en un an. (Caroline Pailliez, avec Michel Rose édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.