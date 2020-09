Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le Gard en alerte rouge pour des intempéries, Darmanin attendu sur place dimanche Reuters • 19/09/2020 à 18:10









PARIS, 19 septembre (Reuters) - Le département du Gard a été placé samedi en alerte rouge pluie-inondations et crues alors que de violentes intempéries s'abattent sur le sud-est de la France. Cinq autre départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont en alerte orange pour des orages. Face à cet épisode pluvio-orageux qualifié d'"intense" par Météo France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sur Twitter qu'il se rendrait sur place dimanche pour faire un point sur la situation auprès des forces de secours et des autorités locales. Dans le département du Gard, deux secteurs sont particulièrement touchés par les intempéries, la Vallée Borgne, entre Saint-Jean-du-Gard et Anduze, et la commune de Valleraugue, selon un tweet des sapeurs pompiers du Gard, qui ajoute que 300 pompiers sont actuellement mobilisés. Plusieurs médias ont rapporté qu'une automobiliste était portée disparue entre les communes de Valleraugue et Pont d'Hérault. Les cumuls de pluie atteignaient déjà dans l'après-midi 500 mm dans les Cévennes gardenoises placées en vigilance rouge, indique Météo France, qui prévoit encore des cumuls de 100 à 200 mm d'ici la seconde partie de nuit de samedi à dimanche. "500 millimètres dans un délai très court, c'est exceptionnel, c'est ce qui a provoqué des montées d'eau extrêmement rapides et des ruissellements violents", a indiqué Eric Agrinier, chef de la communication des sapeurs pompiers du Gard interrogé par BFM TV. "Ce qui est annoncé est moins important, mais malgré tout très important, puisqu'on parle de 200 millimètres sur une zone déjà fortement impactée", a-t-il ajouté. (Blandine Hénault et Mathieu Rosemain)

