France: le FMI révise à la hausse ses prévisions de croissance pour 2021

(AOF) - Les services du FMI ont révisé à la hausse la prévision de croissance du PIB français à environ 6,75% pour 2021, en raison du fort rebond de la consommation et de l'investissement au cours des deuxième et troisième trimestres. En 2022, la croissance serait plus modérée, à 3,7 %. Cette prévision suppose la poursuite de l'endiguement de la Covid, la normalisation des difficultés actuelles des chaînes d'approvisionnement et le maintien de politiques accommodantes.

À moyen terme, l'activité devrait augmenter pratiquement au même rythme que son potentiel, mais rester légèrement inférieure à sa tendance d'avant-crise.

L'inflation globale devrait augmenter à environ 2 % cette année, mais baisser à 1,7 % l'an prochain à mesure que se dissiperont les facteurs transitoires. Le taux de chômage devrait baisser à 7,8 % en 2021 grâce aux conditions favorables du marché du travail pour les demandeurs d'emploi.