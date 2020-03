Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le déficit public s'est établi à 3,0% du PIB fin 2019 Reuters • 25/03/2020 à 11:31









PARIS, 25 mars (Reuters) - Le déficit public français a atteint l'an passé l'équivalent de 3,0% du produit intérieur brut (PIB), selon les données publiées mercredi par l'Insee, avant un creusement attendu à au moins 3,9% du PIB fin 2020 du fait de l'impact économique de la crise sanitaire en cours. A ce niveau, équivalent au seuil de 3% défini dans le pacte de stabilité européen, le déficit public 2019 s'avère donc légèrement inférieur aux dernières prévisions du gouvernement, qui l'attendait encore à 3,1% dans la loi de finance rectificative pour 2020 publiée lundi. La première évaluation des résultats des comptes nationaux des administrations publiques pour 2019 fait donc apparaître un déficit public en hausse de 0,7 point par rapport à 2018, notamment sous l'effet de l'impact ponctuel et anticipé de la transformation du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charges pérenne (pour 0,9 point de PIB). L'Insee a parallèlement fait état d'une hausse de 65,2 milliards d'euros de la dette publique de la France l'an dernier, supérieure à sa progression de 56,3 milliards en 2018. La dette publique de la France s'est élevée à 2.380,1 milliards d'euros en 2019. Rapportée au PIB, elle reste en revanche stable à 98,1%. Statistiques détaillées sur le site de l'Insee : https://bit.ly/3bnHlr2 https://bit.ly/2Jctfwq (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.