France : le déficit du commerce extérieur se stabilise

Depuis trois mois, le solde en biens d'investissement se redresse sensiblement, en particulier en novembre en raison de la hausse des livraisons aéronautiques et spatiales.

(AOF) - En tendance, le déficit du commerce extérieur en France s'est stabilisé ces derniers mois après la nette dégradation enregistrée en juillet. Il atteint 5,4 milliards d'euros en novembre 2019 contre 5,3 milliards en octobre. Cette stabilité s'inscrit dans un contexte d'évolution relativement atone des importations et des exportations, observe l'Insee. Le déficit des produits énergétiques s'alourdit un peu sous l'effet conjoint d'une hausse des importations et d'une baisse des exportations.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.