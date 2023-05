Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

France: le déficit commercial se réduit au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 09:32

(CercleFinance.com) - Le déficit commercial de la France s'est nettement amélioré au premier trimestre pour s'établir à 29,8 milliards, essentiellement sous l'effet de la réduction de la facture énergétique, selon des statistiques publiées mardi par la Direction générale des douanes.



Avec une contraction de 11,9 milliards d'euros, il s'agit d'une amélioration 'record', la plus importante depuis au moins l'an 2000, soulignent les Douanes.



L'amélioration du solde commercial s'explique par la forte baisse de 7,4% des importations, dans un contexte de baisse des prix énergétiques.



Les exportations diminuent quant à elles de 1,6%, pénalisées par les produits agricoles en raison d'une diminution du prix et des volumes de blé exporté.



En dépit de cette amélioration, le solde commercial reste bien plus dégradé que sur la période 2000-2020, précisent les Douanes dans leur bulletin d'information.



Pour ce qui concerne le seul mois de mars, le solde commercial exprimé en moyenne mobile sur trois mois continue de se redresser fortement avec une amélioration de 1,5 milliard d'euros à -8,4 milliards d'euros, un niveau qu'il n'avait plus connu depuis près d'un an et demi.