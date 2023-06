Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

France: le déficit commercial est stable sur le mois d'Avril information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 09:09

(CercleFinance.com) - Le solde commercial se maintient à - 9,2 MdE en avril 2023, en moyenne mobile sur trois mois selon la Direction générale des douanes. Le solde s'était jusque-là amélioré en continu depuis le point bas d'août 2022 (- 15,9 MdE).



Les importations et les exportations diminuent toutes deux de 0,2 MdE et atteignent respectivement 59,3 MdE et 50,1 MdE.



'L'évolution des importations est portée principalement par celle des approvisionnements en produits énergétiques, qui diminuent de 0,3 MdE (après - 0,8 MdE le mois précédent). La baisse globale des exportations de 0,2 MdE résulte quant à elle d'une diminution des exportations d'énergie (- 0,4 MdE) et d'une hausse plus modérée des exportations hors énergie (+ 0,2 MdE)' indique la Direction générale des douanes.



Depuis le mois de février, le solde commercial cumulé sur 12 mois se redresse, et atteint - 155,9 MdE en avril.