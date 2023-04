Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: le déficit budgétaire se creuse avec l'énergie information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Le déficit du budget de l'Etat français s'est fortement creusé fin février, atteignant -50,3 milliards d'euros contre -37,6 milliards un an plus tôt, selon des données dévoilées lundi par le Ministère chargé des comptes publics.



Au 28 février, les dépenses du budget général se montaient à 64,1 milliards d'euros, contre 59,2 milliards à fin février 2022, soit un accroissement de 4,9 milliards.



Cette progression a été principalement alimentée par le financement des mesures de soutien aux ménages et aux entreprises mises en place face à l'envolée des prix de l'énergie.



Il s'agit, entre autres, du bouclier tarifaire, de l'indemnité carburant destinée aux travailleurs, du chèque énergie et des mesures dites 'énergo-intensives'.



Les recettes du budget général ont, quant à elles, diminué à 32,2 milliards d'euros, contre 39 milliards à fin février 2022, sur fond de baisse des recettes de TVA et de diminution des autres taxes intérieures à la consommation, là encore liée à la mise en oeuvre du bouclier tarifaire.





