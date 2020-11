Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : le déficit budgétaire se creuse à fin septembre Cercle Finance • 03/11/2020 à 09:20









(CercleFinance.com) - Le déficit du budget de l'Etat s'est creusé de plus de 50 milliards d'euros à fin septembre 2020, en raison des mesures de soutien à l'activité liées à la crise sanitaire et de l'effondrement des recettes. Au 30 septembre dernier, le solde général d'exécution s'établissait à -161,6 milliards d'euros, contre -109 milliards d'euros un an plus tôt, un écart que Bercy justifie par les effets de la crise. Du fait des dépenses engagées par le gouvernement pour répondre à l'impact de la crise sanitaire et économique, les dépenses du budget général atteignaient 282,1 milliards d'euros fin septembre, contre 251,4 milliards il y a un an. Parallèlement, les recettes du budget général ont chuté à 185,3 milliards d'euros, contre 209,4 milliards d'euros à fin septembre 2019, une baisse de 26 milliards d'euros qui s'explique pour moitié par les effets de la contraction de l'activité économique et de l'accélération des remboursements de crédits de TVA aux entreprises, indique le Ministère des Finances.

