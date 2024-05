Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: le déficit budgétaire s'est réduit fin mars information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - Le déficit du budget de l'Etat français s'est réduit à fin mars, en dépit d'une diminution des recettes issues de la TVA, montrent des données publiées vendredi par le Ministère chargé des comptes publics.



Au 31 mars, le solde général d'exécution de l'Etat s'établissait à -52,8 milliards d'euros, contre -54,7 milliards à fin mars 2023.



Les dépenses du budget général ont diminué à 98 milliards d'euros contre 100,5 milliards d'euros à fin mars 2023, soit une baisse de 2,4 milliards d'euros due notamment à la sortie des boucliers tarifaires sur l'électricité et le gaz.



Ces économies ont plus que compensé la contraction des recettes, qui sont ressorties à 71,5 milliards d'euros contre 72,6 milliards fin mars 2023 du fait d'une diminution 1,3 milliard d'euros de la TVA nette revenant à l'Etat.





