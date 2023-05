Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

France: le déficit budgétaire s'est creusé fin mars information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 11:25

(CercleFinance.com) - Le déficit du budget de l'Etat français s'est dégradé à 54,7 milliards d'euros à la fin mars, contre -38,3 milliards d'euros un an plus tôt, selon des données publiées mercredi par le Ministère chargé des comptes publics.



Les dépenses du budget général se sont accrues à 100,5 milliards d'euros, contre 94,2 milliards il y a un an, en raison de la hausse des taux d'intérêt et de la mise en place de dispositifs d'aide aux ménages et aux entreprises comme le bouclier tarifaire ou le chèque énergie.



Les recettes ont, elles, diminué à 72,6 milliards d'euros contre 80,5 milliards à fin mars 2022 malgré une hausse de l'impôt sur les sociétés due à la reprise de l'activité économique.



Cette dégradation des comptes publics intervient alors que Fitch Ratings a abaissé vendredi dernier d'un cran la note souveraine de la France, ramenée à 'AA-' sur fond de pressions sur les dépenses et de dette publique élevée.