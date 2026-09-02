France-Le déficit budgétaire s'élève à €145,9 mds à fin juillet

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François Hollande ira voter à la primaire de la gauche en octobre et ne se présentera pas à la présidentielle si le vainqueur réussit à créer "une dynamique" d'ici décembre. "Je suis socialiste, je voterai à la primaire bien sûr", a déclaré mercredi sur France ...
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Le porte-avions américain Abraham Lincoln, au coeur d'une polémique sur les conditions de vie à bord après plus de neuf mois en mer, a accosté mercredi en Thaïlande pour y faire escale, selon des journalistes de l'AFP. Les quelque 5.000 membres d'équipage du bâtiment ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•02.09.2026•10:19•
"Ce sera aux Français de distribuer les bons et les mauvais points", selon Philippe Juvin, qui promet d'être impartial. "Cette démarche est au service d'une seule cause, la clarté du débat démocratique" : le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, Philippe ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•02.09.2026•09:24•
Ces clivages organisent l'électorat en cinq grands bassins: gauche radicale (18% des électeurs), gauche sociale-écologiste (17%), centre (18%), droite libérale-conservatrice (18%), droite nationaliste (27%). Les préférences partisanes des Français sont clairement ...
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