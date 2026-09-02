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France-Le déficit budgétaire s'élève à €145,9 mds à fin juillet
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 08:45
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Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 145,9 milliards d'euros fin juillet, selon les données publiées mercredi par le ministère de l'Action et des Comptes publics.

Fin juillet 2025, le déficit s’élevait à 142,0 milliards d'euros.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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