France : le déficit atteint le niveau des 6,6 MdsE en mai

(CercleFinance.com) - Le déficit atteint le niveau élevé de 6,6 milliards d'euros au mois de mai selon l'Insee. En cumul sur douze mois glissants, le déficit se maintient à un niveau historiquement haut et atteint ce mois-ci près de 70 milliards d'euros. En mai, le déficit énergétique s'établit à 2,9 milliards d'euros, dans le sillage des approvisionnements qui poursuivent leur croissance entamée fin 2020. Hors énergie, le déficit interrompt sa progression enregistrée depuis quatre mois indique l'Insee.

