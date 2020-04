Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le débat sur StopCovid "prématuré", report du vote sine die Reuters • 28/04/2020 à 15:48









PARIS, 28 avril (Reuters) - Le débat sur le projet d'application numérique StopCovid, qui doit permettre de freiner la propagation du coronavirus en France au moment du déconfinement, est "prématuré" compte tenu des "incertitudes" sur ce projet, a estimé mardi Edouard Philippe, confirmant le report sine die du vote sur cette question à l'Assemblée nationale. "Un grand nombre de responsables politiques, à commencer par le président de l'Assemblée Nationale, m'ont fait part de leurs interrogations sur ce type d'instrument, sur les questions que son utilisation ne manquerait pas de poser en termes de libertés publiques et des libertés individuelles", a déclaré le chef du gouvernement. "Ces questions, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, me paraissent fondées, elles doivent être posées, elles doivent être débattues et j'ai même le sentiment qu'elles doivent faire l'objet d'un vote", a-t-il poursuivi. "Pour l'heure, compte tenu des incertitudes sur cette application, je serais bien en peine de vous dire si elle fonctionne et comment elle fonctionnera précisément." "Je ne doute pas que nous travaillerons d'arrache-pied et que nous réussirons à faire aboutir ce projet mais (...) il me semble que le débat est un peu prématuré", a-t-il ajouté. "Mais je confirme mon engagement : lorsque l'application en cours de développement fonctionnera et avant sa mise en œuvre, nous organiserons un débat spécifique, suivi d'un vote spécifique". (Marine Pennetier et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.