France-Le coût de la crise liée à l'Iran s'alourdit, nouvelles aides de €710 millions-Amiel

Le coût pour les finances publiques de la France de la crise liée au conflit au Moyen-Orient sera supérieur à la prévision de six milliards d'euros établie par le gouvernement fin avril, a déclaré mardi le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel.

Lors d'un point de situation à Matignon, il a annoncé de nouvelles aides ciblées pour faire face à la hausse des prix du carburant, de l'ordre de 710 millions d'euros, qui s'ajoutent aux mesures d'un montant de 470 millions déjà déployées.

"Nous allons aujourd'hui apporter un soutien d'1,2 milliard d'euros pour les travailleurs et entreprises qui en ont besoin", a dit David Amiel.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec Nicolas Delame,)