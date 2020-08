Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le corps d'un jeune migrant retrouvé sur une plage de Sangatte Reuters • 19/08/2020 à 13:29









PARIS, 19 août (Reuters) - Le corps d'un adolescent a été retrouvé mercredi matin sur la plage de Sangatte (Pas-de-Calais), a annoncé la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa. "Immense tristesse: un adolescent de 16 ans, migrant soudanais disparu en mer cette nuit, a été retrouvé mort sur la plage de Sangatte ce matin", a-t-elle écrit sur Twitter, en précisant que ce drame la "mobilis(ait) encore plus avec (le ministre de l'Intérieur) Gérald Darmanin contre les passeurs qui profitent de la détresse d'êtres humains". Relayant le message de Marlène Schiappa, la ministre britannique de l'Intérieur a également dénoncé l'activité des passeurs. "Nous travaillons ensemble et nous sommes déterminés à les arrêter", a-t-elle écrit sur Twitter. La Grande-Bretagne a annoncé la semaine dernière qu'elle allait coopérer avec la France pour élaborer un nouveau plan visant à rendre la Manche "impraticable" pour les traversées clandestines de migrants. Plusieurs centaines de personnes ont franchi les 33 km séparant les côtes française et anglaise depuis le début du mois, profitant de conditions de navigation et d'une météo favorable. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

