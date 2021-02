France : le climat des affaires se dégrade

Comme pour le mois précédent, cette légère baisse reflète des évolutions différentes suivant les secteurs d'activité, dans un contexte de crise sanitaire persistante. Le climat des affaires se dégrade dans les secteurs tertiaires (services et commerce de détail) alors qu'il poursuit son rétablissement dans l'industrie. Dans le bâtiment, les chefs d'entreprises restent confiants sur leurs perspectives d'activité.

(AOF) - Selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee entre le 28 janvier et le 19 février 2021, le climat des affaires en France fléchit légèrement : à 90, l'indicateur synthétique perd un point et reste, de ce fait, nettement au-dessous de sa moyenne de longue période (100).

