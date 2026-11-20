L'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'INSEE à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd deux points pour s'établir à 95 en novembre 2026 et s'éloigne donc de son niveau moyen (100).

Le climat des affaires s'assombrit dans tous les secteurs couverts par les enquêtes de conjoncture : l'indicateur diminue d'un point dans l'industrie, le bâtiment et le commerce de gros, et de deux points dans les services et le commerce de détail.

En revanche, l'indicateur synthétique du climat de l'emploi rebondit d'un point pour s'établir à 95, en deçà de sa moyenne de long terme (100). Cette hausse s'explique principalement par le rebond du solde relatif aux effectifs prévus dans les services (hors intérim).