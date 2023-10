France: le climat des affaires s'assombrit en octobre (Insee)

Le climat des affaires s'assombrit en France en octobre, annonce jeudi l'Insee, passant sous sa moyenne de longue période, une situation qui concerne tous les secteurs d'activité.

L'indicateur qui synthétise l'opinion des chefs d'entreprises tombe à 98 (-2 points par rapport à septembre), tandis que l'indicateur du climat de l'emploi se replie légèrement lui aussi, tout en restant au-dessus de sa moyenne de longue période.

Tout cela traduit, selon Charlotte de Montpellier, économiste à ING, "une perte généralisée du dynamisme économique" français.

Dans le commerce de détail (y compris commerce et réparation d'automobiles), le climat des affaires "se détériore nettement", l'indicateur perdant 5 points par rapport à septembre, à 98. Le secteur est "pénalisé par le recul des soldes d'opinion sur les perspectives générales d'activité du secteur et les intentions de commandes", remarque l'Insee.

Dans le bâtiment, l'indicateur s'assombrit lui aussi, perdant deux points à 103: les soldes d'opinion sur l'activité passée et prévue diminuent de nouveau.

Dans les services, l'indicateur de climat des affaires rejoint sa moyenne de longue période (100, -1 point), en raison d'une dégradation du jugement des chefs d'entreprise sur les perspectives générales du secteur.

Enfin, dans l'industrie, le climat des affaires se replie légèrement lui aussi (98, - 1 point), sous l'effet notamment du recul du solde d'opinion sur les perspectives personnelles de production.

L'indicateur synthétique du climat de l'emploi perd un point, à 104. Ce repli reflète surtout des opinions plus pessimistes sur l'évolution des effectifs dans les agences d'intérim, et, dans une moindre mesure, dans l'industrie manufacturière et le commerce de détail, explique l'Insee.

Pour Mme de Montpellier, "cet indicateur, le premier dont l'on dispose portant sur le quatrième trimestre, laisse penser que l'activité économique française risque de continuer à ralentir en fin d'année 2023".

"Les récentes hausses des prix du pétrole liées aux tensions géopolitiques vont conduire l'inflation énergétique à rester dynamique en France jusqu'à la fin de l'année et au début de 2024, ajoute-t-elle, ce qui continuera à plomber le pouvoir d'achat des ménages et limitera leurs dépenses de consommation".

"Nous tablons sur une stagnation du PIB sur le trimestre, ce qui porterait la croissance moyenne pour 2023 à 0,8%", estime Mme de Montpellier, contre une prévision de 1% pour le gouvernement.

Selon elle, "la reprise en 2024 sera lente, plombée par un fort ralentissement économique mondial et par une politique monétaire toujours très restrictive".

od/jbo/eb