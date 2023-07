France : le climat des affaires est stable en juillet selon l'Insee

L'indicateur de climat France vise à résumer l'information fournie par les enquêtes de conjoncture dans l'industrie, les services, le commerce (de détail et de gros) et le bâtiment. Il est construit à partir de 30 soldes d'opinion issus de ces enquêtes.

Dans l'industrie, l'indicateur de climat des affaires se stabilise au niveau de sa moyenne de longue période. Dans le commerce de détail (y compris commerce et réparation d'automobiles), le climat des affaires s'améliore, porté par la hausse du solde concernant les perspectives générales d'activité du secteur.

Dans les services, l'indicateur de climat des affaires est stable par rapport à juin, un peu au-dessus de sa moyenne de longue période. Dans le bâtiment, le climat des affaires se maintient également, les soldes relatifs à l'activité passée et prévue étant stables par rapport au mois précédent.

(AOF) - Selon les chefs d’entreprise interrogés en juillet 2023, le climat des affaires dans l’industrie est stable, a fait savoir l'Insee. À 100, l’indicateur synthétique demeure au niveau de sa moyenne de longue période. Les soldes d’opinion sur les carnets de commandes et sur la production passée sont en hausse tandis que le solde sur l’évolution de la production au cours des trois prochains mois est en net recul.

