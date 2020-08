France : le chômage baisse mais reste à un niveau élevé

(CercleFinance.com) - Selon des données publiées ce midi par la DARES, en juillet 2020, en France hors Mayotte, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi n'ayant exercé aucune activité (catégorie A) baisse de nouveau fortement (-174.300, après -204.700 en juin et -149.900 en mai).

Il demeure néanmoins à un niveau élevé (4 046 600).

Comme en mai et en juin, la diminution du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'explique principalement par leur passage en activité réduite, de sorte que le nombre de demandeurs d'emploi ayant exercé une activité réduite au cours du mois (catégories B et C) continue d'augmenter (+129.400).

'Au total, l'effectif des catégories A, B et C diminue (-44 900), pour la première fois depuis mars 2020. Cette baisse du nombre de personnes en catégories A, B, C intervient dans un contexte d'une légère diminution des entrées (-11.500) et d'une nouvelle augmentation des sorties (+62.500 après +132.400 en juin) de ces catégories', précise la DARES.