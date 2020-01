Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le cardinal Barbarin relaxé en appel Reuters • 30/01/2020 à 13:38









LYON, 30 janvier (Reuters) - Le cardinal Philippe Barbarin a été relaxé jeudi en appel du chef de "non dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs" pour lequel il avait été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis le 7 mars 2019. Le primat des Gaules avait été jugé coupable d'avoir gardé le silence sur les agressions sexuelles commises sur de jeunes scouts, entre les années 1980 et 1990, par un prêtre du diocèse, le père Bernard Preynat, qui a été destitué par l'Eglise en juillet dernier et a été jugé récemment. Le jugement pour ce dernier sera rendu le 16 mars. (Catherine Lagrange, édité par Sophie Louet)

