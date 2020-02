Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le camp Villani critique le choix de Buzyn pour Paris Reuters • 16/02/2020 à 17:51









PARIS, 16 février (Reuters) - Le candidat dissident à la mairie de Paris, exclu de La République en marche (LaRem), Cédric Villani, a jugé dimanche que le choix de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour représenter le parti aux élections municipales était "incompréhensible", selon son entourage. "Après de longs conciliabules, l'appareil LaRem finit par choisir une candidate qui n'aura que quatre semaines pour se plonger dans les dossiers parisiens", a fait savoir son entourage à Reuters. "Ce choix fragilise l'exécutif en pleine crise sanitaire, au détriment d'un rassemblement et d'une victoire possible derrière Cédric Villani. Cette décision est une nouvelle fois incompréhensible pour deux-tiers des Parisiens qui espèrent l'alternance", a-t-on ajouté. "Cédric Villani est en position centrale car il est le seul à pouvoir rassembler largement, des écologistes à la droite progressiste, pour réussir l'alternance espérée par les Parisiens. Notre projet reste ouvert à toutes celles et ceux qui veulent changer la politique à Paris." (Michel Rose, édité par Caroline Pailliez)

